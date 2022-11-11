Гвардиола оценил работу Артеты в «Арсенале»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о работе своего соотечественника Микеля Артеты, занимающего пост главного тренера лондонского «Арсенала».

«Думаете, я создал монстра? Ни в коем случае, Микель изначально был таким. Сначала он показывал не лучшие результаты, он был даже на грани увольнения. Однако я прекрасно знаю Артету. Боссы «Арсенала» доверились ему и сейчас пожинают плоды его работы. Все понимают, что процесс движется», - передает слова Гвардиолы BT Sport.

После 15 туров «канониры» лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая «Манчестер Сити» на два балла.