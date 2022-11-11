Альварес: «Я хотел перейти в «Челси»

Полузащитник Эдсон Альварес, ныне выступающий за амстердамский «Аякс», высказался относительно сорвавшегося перехода в лондонский «Челси».

«Английская премьер-лига – лучший чемпионат в мире. Меня там ждали, был предложен хороший контракт. Не стану отрицать, что я хотел перейти в «Челси», - приводит слова футболиста Goal.com.

Напомним, что «пенсионеры» предлагали «Аяксу» за трансфер Альвареса порядка 50 миллионов евро, но получили отказ.

25-летний хавбек провел в текущем сезоне Эредивизии 11 поединков, в которых отметился двумя голевыми передачами и получил пять желтых карточек.