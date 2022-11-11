«Челси» нацелен на покупку игрока «Атлетико»

Защитник мадридского «Атлетико» Хосе Хименес может в январское трансферное окно сменить клубную прописку. Как информирует портал Goal.com, заинтересованность в его услугах проявляет лондонский «Челси».

Тренерский штаб «пенсионеров» во главе с Грэмом Поттером рассчитывает усилить оборонительную линию команды с помощью подписания уругвайца. Стороны в ближайшее время сядут за стол переговоров.

27-летний Хименес защищает цвета «матрасников» с апреля 2013 года. Его трудовое соглашение с мадридским клубом рассчитано до завершения сезона-2024/2025. Трансферный ценник Хосе – 40 миллионов евро.