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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Уилшер: «Магуайр не играет за «МЮ», но востребован в сборной Англии»

11 Ноября 2022 • 08:22 Комментировать

Экс-полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшер отреагировал на вызов защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуйара в сборную Англии. Капитан манкунианцев, который не получает стабильную игровую практику, включен в итоговую заявку «трёх львов» на ЧМ-2022.

«Гарри не играет за «МЮ», но востребован в сборной Англии. Не могу понять, почему тен Хаг не задействует его на поле. Несмотря на это, Магуайр по-прежнему соответствует уровню сборной страны. Мне непонятна логика», - передает слова Уилшера портал Talksport.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 29-летний центральный защитник сыграл всего четыре матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Англии Джек Уилшер Гарри Магуайр
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