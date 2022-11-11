Уилшер: «Магуайр не играет за «МЮ», но востребован в сборной Англии»

Экс-полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшер отреагировал на вызов защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуйара в сборную Англии. Капитан манкунианцев, который не получает стабильную игровую практику, включен в итоговую заявку «трёх львов» на ЧМ-2022.

«Гарри не играет за «МЮ», но востребован в сборной Англии. Не могу понять, почему тен Хаг не задействует его на поле. Несмотря на это, Магуайр по-прежнему соответствует уровню сборной страны. Мне непонятна логика», - передает слова Уилшера портал Talksport.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 29-летний центральный защитник сыграл всего четыре матча.