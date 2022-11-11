«Шахтёр» повесил внушительный ценник на Мудрика, которым интересуется «Арсенал»

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо высказался насчет возможного трансфера украинского полузащитника Михаила Мудрика, права на которого принадлежат «Шахтёру». Интерес к 21-летнему игроку проявляет лидер Английской премьер-лиги – лондонский «Арсенал».

По данным журналиста, украинский клуб готов расстаться со своей звездой за 65-70 миллионов евро. Пока «Шахтёр» не получал официальных предложений по трансферу Мудрика.

Ранее в СМИ сообщалось, что представители «канониров» вступили в переговоры с агентом Михаила.

В текущем сезоне УПЛ полузащитник забил пять голов и сделал пять ассистов в девяти встречах.