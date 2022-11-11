Роналду рассказал, что мог перейти в «ПСЖ»

Звездный португальский центрфорвард Криштиану Роналду рассказал, что в 2019 году рассматривал вариант перехода во французский «ПСЖ».

«Дверь была открыта. Португальцы, проживающие в столице Франции, могли бы заполнить весь стадион. Я представлял себя на «Парк де Пренс», играющим перед 50 тысячами португальских болельщиков. Это было бы круто», - передает слова 37-летнего бомбардира издание Lequipe.

Напомним, что в настоящий момент Криштиану защищает цвета «Манчестер Юнайтед». Трудовое соглашение португальского нападающего с «красными дьяволами» рассчитано до середины 2023 года.