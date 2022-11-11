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В 1978 году «Шеффилд Юнайтед» отказался от покупки Марадоны за 200 тысяч фунтов

11 Ноября 2022 • 06:14 Комментировать

Диего Марадона никогда не играл в Англии и после 1982 года вряд ли вообще стал бы рассматривать предложения из «страны-агрессора», однако, как сообщает The Guardian, до этого, в 1978, у Марадоны был вариант с «Шеффилд Юнайтед». Тогда это был достаточно крепкий клуб, хотя выступал он в тот год во второй лиге.

Тогдашний тренер клуба Гарри Аслам намеренно отправился в Аргентину поискать игроков и обратил внимание на Марадону. Он предложил руководству клуба купить его за 200 тысяч фунтов, но боссы сочли, что это слишком дорого, и чуть позже купили Алехандро Сабеллу за 160 тысяч.

Он, по иронии судьбы, позже был одним из сменщиков Марадоны у руля аргентинской сборной. Но на поле таковым, конечно же, ни разу не был.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Шеффилд Юнайтед
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