В 1978 году «Шеффилд Юнайтед» отказался от покупки Марадоны за 200 тысяч фунтов

Диего Марадона никогда не играл в Англии и после 1982 года вряд ли вообще стал бы рассматривать предложения из «страны-агрессора», однако, как сообщает The Guardian, до этого, в 1978, у Марадоны был вариант с «Шеффилд Юнайтед». Тогда это был достаточно крепкий клуб, хотя выступал он в тот год во второй лиге.

Тогдашний тренер клуба Гарри Аслам намеренно отправился в Аргентину поискать игроков и обратил внимание на Марадону. Он предложил руководству клуба купить его за 200 тысяч фунтов, но боссы сочли, что это слишком дорого, и чуть позже купили Алехандро Сабеллу за 160 тысяч.

Он, по иронии судьбы, позже был одним из сменщиков Марадоны у руля аргентинской сборной. Но на поле таковым, конечно же, ни разу не был.