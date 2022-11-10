​Тен Хаг: «Целью «Манчестер Юнайтед» должно быть попадание в топ-4»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался на тему целей своей команды.

«Мы играем во многих турнирах. Конечно, я хочу выигрывать трофеи. Мы хотим попасть в топ-4, это должно быть нашей целью. В этом сезоне достичь этой цели будет сложно, потому что, на мой взгляд, это самая сильная Премьер-лига за последние годы», - сказал тен Хаг, чьи слова приводит ESPN.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает в турнирной таблице Английской премьер-лиги пятое место. От четвёртого «Тоттенхэма» команда Эрика тен Хага отстаёт всего лишь на три зачётных балла, сыграв на матч меньше.