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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тен Хаг: «Целью «Манчестер Юнайтед» должно быть попадание в топ-4»

10 Ноября 2022 • 19:42 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался на тему целей своей команды.

«Мы играем во многих турнирах. Конечно, я хочу выигрывать трофеи. Мы хотим попасть в топ-4, это должно быть нашей целью. В этом сезоне достичь этой цели будет сложно, потому что, на мой взгляд, это самая сильная Премьер-лига за последние годы», - сказал тен Хаг, чьи слова приводит ESPN.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает в турнирной таблице Английской премьер-лиги пятое место. От четвёртого «Тоттенхэма» команда Эрика тен Хага отстаёт всего лишь на три зачётных балла, сыграв на матч меньше.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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