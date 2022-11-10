​Артета дал понять, что «Арсенал» попробует усилиться зимой

В среду вечером «Арсенал» на своём поле проиграл «Брайтону» (1:3) и вылетел из Кубка английской лиги уже по итогам третьего раунда. После игры главный тренер лондонской команды Микель Артета получил вопрос о том, достаточно ли «канонирам» глубины состава.

«В январское окно нам придётся обсудить возможности, которые у нас будут. Мы должны быть на рынке возможностей. Так что вариантов много», - сказал Артета на пресс-конференции.

Отметим, что «Арсенал» на текущий момент располагается на вершине турнирной таблице Премьер-лиги. «Канониры» опережают «Манчестер Сити» на два зачётных балла.