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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Артета дал понять, что «Арсенал» попробует усилиться зимой

10 Ноября 2022 • 16:51 Комментировать

В среду вечером «Арсенал» на своём поле проиграл «Брайтону» (1:3) и вылетел из Кубка английской лиги уже по итогам третьего раунда. После игры главный тренер лондонской команды Микель Артета получил вопрос о том, достаточно ли «канонирам» глубины состава.

«В январское окно нам придётся обсудить возможности, которые у нас будут. Мы должны быть на рынке возможностей. Так что вариантов много», - сказал Артета на пресс-конференции.

Отметим, что «Арсенал» на текущий момент располагается на вершине турнирной таблице Премьер-лиги. «Канониры» опережают «Манчестер Сити» на два зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Трансферы футбола - зима 2023
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