​У Холанна спросили, мог ли он выбрать сборную Англии

Нападающий Эрлинг Холанн родился в Лидсе в тот период, когда его отец выступал в Англии. Учитывая этот факт, Холанн имел право представлять сборную Англии, однако он принял решение пойти по стопам отца и выступать за Норвегию, где он провёл большую часть детства. Сам игрок высказался на этот счёт.

«Я прожил здесь [в Англии] почти четыре года. Но я так долго жил в Норвегии, поэтому для меня было естественным выбрать сборную Норвегии.

Не знаю, как сложилась бы судьба, если бы мой отец и дальше играл в Англии. Может быть, я был бы англичанином! Но я норвежец, и я горжусь этим», - цитирует Холанна портал Goal.