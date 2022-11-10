​Уокер должен поехать на чемпионат мира

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер должен войти в заявку сборной Англии на чемпионат мира. Журналист Дэвид Орнштейн, который сообщает об этом в социальных сетях, называет выздоровление футболиста «необычайным». 32-летний Уокер только 6 октября перенёс операцию из-за травмы паха. Защитнику удалось восстановиться в очень краткие сроки.

Чемпионат мира в Катаре стартует в воскресенье, 20 ноября. Сборная Англии выступит в одной группе с командами США, Ирана и Уэльса.

Добавим, что четыре года назад сборная Англии заняла четвёртое место на чемпионате мира в России. В игре за бронзу «три льва» проиграли Бельгии.