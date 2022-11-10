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«Манчестер Юнайтед» нашёл замену де Хеа за 75 миллионов евро

10 Ноября 2022 • 13:37 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» подыскивает нового вратаря на случай расставания с Давидом де Хеа. Трудовое соглашение 32-летнего испанца с манкунианцами истекает летом следующего года.

Согласно информации журналиста Фабрицио Романо, в списке трансферных желаний «красных дьяволов» фигурирует кандидатура голкипера сборной Португалии и «Порту» Диогу Кошты. Примечательно, что 23-летний футболист недавно пролонгировал контракт с «драконами» до середины 2027 года. В договоре прописана сумма отступных в размере 75 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Кошта сыграл 12 поединков, в которых пропустил восемь мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Диогу Кошта
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