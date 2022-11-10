«МЮ» и «Ливерпуль» претендуют на форварда сборной Германии

Восходящая звезда немецкого футбола Юссуфа Мукоко может сменить дортмундскую «Боруссию» на один из грандов Английской премьер-лиги. По сообщениям журналистов Sportbild, интерес к 17-летнему нападающему проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Скауты обоих клубы давно следят за прогрессом игрока.

Действующее трудовое соглашение Мукоко с дортмундцами рассчитано до середины следующего года. Трансферная стоимость Юссуфа оценивается в 30 миллионов евро.

На счету форварда 13 поединков в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. Нападающий забил шесть голов и сделал три результативные передачи.