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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» и «Ливерпуль» претендуют на форварда сборной Германии

10 Ноября 2022 • 13:18 Комментировать

Восходящая звезда немецкого футбола Юссуфа Мукоко может сменить дортмундскую «Боруссию» на один из грандов Английской премьер-лиги. По сообщениям журналистов Sportbild, интерес к 17-летнему нападающему проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Скауты обоих клубы давно следят за прогрессом игрока.

Действующее трудовое соглашение Мукоко с дортмундцами рассчитано до середины следующего года. Трансферная стоимость Юссуфа оценивается в 30 миллионов евро.

На счету форварда 13 поединков в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. Нападающий забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко
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