Де Хеа может стать резервным вратарём «Барселоны»

32-летний испанский голкипер Давид де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед» по завершении сезона. Срок действующего контракта между сторонами истекает следующим летом.

Как стало известно журналистами Todofichajes, у опытного вратаря появился вариант трудоустройства в чемпионате Испании. Заинтересованность в услугах Давида проявляет каталонская «Барселона», подыскивающая сменщика высокого уровня для Марка-Андре тер Штегена. Отмечается, что главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес двумя руками поддерживает трансфер де Хеа.

Давид выступает за «красных дьяволов» с июля 2011 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей в АПЛ и пропустил 19 мячей.