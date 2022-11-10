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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Хеа может стать резервным вратарём «Барселоны»

10 Ноября 2022 • 12:38 Комментировать

32-летний испанский голкипер Давид де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед» по завершении сезона. Срок действующего контракта между сторонами истекает следующим летом.

Как стало известно журналистами Todofichajes, у опытного вратаря появился вариант трудоустройства в чемпионате Испании. Заинтересованность в услугах Давида проявляет каталонская «Барселона», подыскивающая сменщика высокого уровня для Марка-Андре тер Штегена. Отмечается, что главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес двумя руками поддерживает трансфер де Хеа.

Давид выступает за «красных дьяволов» с июля 2011 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей в АПЛ и пропустил 19 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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