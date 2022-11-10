Скоулз оценил шансы «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны»

Легендарный полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о противостоянии «красных дьяволов» с каталонской «Барселоной» в рамках плей-офф Лиги Европы.

«Мне нравится эта жеребьевка. На матчах «МЮ» и «Барселоны» будет потрясающая атмосфера. Думаю, команде тен Хага по силам пройти каталонцев. «Барселона» - сильная команда. Хоть я и рад этому противостоянию, но это как раз тот соперник, встречи с которым хотели избежать», - передает слова Скоулза Mundo Deportivo.

Матчи между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» состоятся 16 и 23 февраля следующего года.