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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Скоулз оценил шансы «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны»

10 Ноября 2022 • 11:35 Комментировать

Легендарный полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о противостоянии «красных дьяволов» с каталонской «Барселоной» в рамках плей-офф Лиги Европы.

«Мне нравится эта жеребьевка. На матчах «МЮ» и «Барселоны» будет потрясающая атмосфера. Думаю, команде тен Хага по силам пройти каталонцев. «Барселона» - сильная команда. Хоть я и рад этому противостоянию, но это как раз тот соперник, встречи с которым хотели избежать», - передает слова Скоулза Mundo Deportivo.

Матчи между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» состоятся 16 и 23 февраля следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Пол Скоулз
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