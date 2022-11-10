Парлор: «Арсеналу» нужен Тилеманс»

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Рэй Парлор считает, что «канонирам» стоит попробовать подписать бельгийского полузащитника Юри Тилеманса, выступающего за «Лестер».

«Январь важный период для клубов, в этом месяце открывается трансферное окно. Если найдутся деньги, «Арсеналу» нужно усилить среднюю линию. Нам нужен Тилеманс», - передает слова ветерана Talksport.

Срок действующего трудового договора 25-летнего полузащитника с «Лестером» истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Тилеманс провел 14 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.