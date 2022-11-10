Экс-форвард «Зенита» может усилить клуб из топ-3 АПЛ

Аргентинский форвард Себастьян Дриусси, известный в Российской премьер-лиге по выступлениям за петербургский «Зенит», имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге.

Согласно сведениям таблоида Daily Star, заинтересованность в услугах южноамериканца проявляет «Ньюкасл», который сражается за попадание в Лигу чемпионов.

В настоящий момент Дриусси является футболистом «Остина». В минувшем розыгрыше МЛС Себастьян отметился 23 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Трансферный ценник 26-летнего аргентинца – 15 миллионов евро. Он связан контрактными обязательствами с «Остином» до конца 2024 года.