Эвра: «Ван де Бек теряет время в «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра дал совет полузащитнику Донни ван де Беку. По его мнению, нидерландскому футболисту стоит сменить чемпионат.

«Я бы посоветовал ван де Беку сменить чемпионат. Проблема в Англии, а не только в «Манчестер Юнайтед». Его здесь не уважают как футболиста. А ведь Донни очень хороший игрок. Это похоже на ситуацию Алексиса Санчеса и Генриха Мхитаряна, у которых тоже возникли проблемы в «МЮ». Когда такое случается, нужно уходить. Сейчас ван де Бек просто теряет время», - передает слова Патриса Manchester Evening News.

В текущем сезоне АПЛ нидерландец принял участие всего в четырех поединках.