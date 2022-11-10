Гвардиола дал совет «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал совет руководству лондонского «Челси» после матча в Кубке Англии. «Горожане» отпраздновали победу со счетом 2:0.

«Если «Челси» хочет совет, то я могу его дать. Советую им предоставить время Грэму Поттеру, и у него все получится. У команды уже сейчас неплохие результаты. Однако ему необходимо время, как и любому другому специалисту», - передает слова испанского наставника Vince.

Напомним, что Поттер занял пост главного тренера «Челси» в сентябре, сменив немца Томаса Тухеля.

После 15 туров Английской премьер-лиги «пенсионеры» набрали 21 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице.