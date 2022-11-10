«Арсенал» близок к трансферу украинского футболиста

Представители лондонского «Арсенала» провели очередной этап переговоров по трансферу полузащитника сборной Украины и «Шахтёра» Михаила Мудрика. Как сообщает таблоид Daily Mail, стороны пообщались в положительном ключе. Не исключено, что сделка будет оформлена в январское трансферное окно.

Ранее в европейской прессе сообщалось, что руководство «канониров» готово выделить на покупку талантливого футболиста 60 миллионов евро. При этом, по оценке Transfermarkt, его стоимость составляет 15 миллионов.

В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик принял участие в девяти матчах Украинской премьер-лиги, отметившись пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.