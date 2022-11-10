Каррагер назвал игрока, которого нужно купить «Ливерпулю»

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер рассказал, кто из игроков мог бы усилить команду Юргена Клоппа.

«Джуд Беллингем идеально подойдет «Ливерпулю». Да, это будет очень дорогой трансфер, но со временем эти деньги окупятся сполна. Так уже было с ван Дейком и Алиссоном. Возраст Джуда позволит ему провести в клубе минимум пять лет, прежде чем уйти. Это будет отличной инвестицией», - передает слова эксперта Talksport.

Беллингем является игроком дортмундской «Боруссии». Его трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро, а контракт со «шмелями» рассчитан до середины 2025 года.