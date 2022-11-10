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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп рассказал, как относится к продаже «Ливерпуля»

10 Ноября 2022 • 08:07 Комментировать

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на новость о продаже клуба новым владельцам. Скорее всего, «красных» купят инвесторы из Дубая.

«Для меня возможная сделка не имеет большого значения. Это никак не повлияло на нашу подготовку к матчам. Игроки ни разу не спрашивали меня об этом. Что бы ни произошло, я всегда буду предан «Ливерпулю», - приводит слова немецкого специалиста портал Goal.com.

Последний матч перед стартом чемпионата мира – 2022 подопечные Клоппа проведут на своем поле против «Саутгемптона». Встреча состоится в субботу, 12 ноября. По итогам 15 туров мерсисайдцы занимают лишь восьмое место в таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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