Клопп рассказал, как относится к продаже «Ливерпуля»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на новость о продаже клуба новым владельцам. Скорее всего, «красных» купят инвесторы из Дубая.

«Для меня возможная сделка не имеет большого значения. Это никак не повлияло на нашу подготовку к матчам. Игроки ни разу не спрашивали меня об этом. Что бы ни произошло, я всегда буду предан «Ливерпулю», - приводит слова немецкого специалиста портал Goal.com.

Последний матч перед стартом чемпионата мира – 2022 подопечные Клоппа проведут на своем поле против «Саутгемптона». Встреча состоится в субботу, 12 ноября. По итогам 15 туров мерсисайдцы занимают лишь восьмое место в таблице АПЛ.