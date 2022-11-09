​«Челси» нашёл усиление в Испании

«Челси» желает усилить оборонительную линию в зимнее трансферное окно. Как сообщает Sport Witness, на радаре лондонского гранда находится защитник мадридского «Атлетико» Хосе Хименес.

«Пенсионеры» могут воспользоваться ранним вылетом «Атлетико» из еврокубков, из-за которого мадридскому клубу придётся продавать игроков в январе и пополнять таким образом бюджет.

В январе Хосе Хименес отпразднует свой 28-й день рождения. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают уругвайца в 40 миллионов евро.

Напомним, что «Атлетико» занял последнее место в своей группе Лиги чемпионов.