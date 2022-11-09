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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» оштрафовали

09 Ноября 2022 • 19:38 Комментировать (1)

Футбольная ассоциация Англии вынесла решение о наказании для «Манчестер Юнайтед». Клуб обвиняли в неспособности обеспечить надлежащее поведение своих футболистов. В матчах против «Ньюкасла» и «Челси» они окружали судей, споря с их решениями.  Как следствие, «Манчестер Юнайтед» оштрафовали на 42 и 37 тысяч фунтов соответственно, о чём рассказывает BBC на страницах своего сайта.

До паузы, связанной с проведением в Катаре чемпионата мира, «Манчестер Юнайтед» осталось провести два матча - против «Астон Виллы» (10 ноября, Кубок английской лиги) и «Фулхэма» (13 ноября, чемпионат Англии).

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Манчестер Юнайтед
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ARTUR
09 Ноября 2022 в 20:14
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