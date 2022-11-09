​Хынмин Сон дал понять, что сыграет на чемпионате мира

Нападающий «Тоттенхэма» Хынмин Сон получил травму глаза в матче Лиги чемпионов против «Марселя». Фанаты сборной Южной Кореи переживают о том, что лидер команды не сможет сыграть на чемпионате мира в Катаре. Впрочем, сам Сон порадовал болельщиков хорошей новостью.

«Я ни за что не пропущу это. Мне не терпится представить нашу прекрасную страну. До скорой встречи», - написал Хынмин Сон в социальных сетях среди прочего.

Чемпионат мира – 2022 стартует в следующее воскресенье, 20 ноября. Сборная Южной Кореи на мундиале выступит в одной группе с национальными командами Уругвая, Ганы и Португалии.