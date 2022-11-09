​Рис Джеймс объявил, что не выступит на чемпионате мира

Защитник «Челси» Рис Джеймс не выступит на чемпионате мира в Катаре. Об этом 22-летний футболист объявил посредством публикации в социальных сетях.

Рис Джеймс не попадёт в финальную заявку сборной Англии на мировой футбольный форум из-за травмы. Защитник пребывает в лазарете «Челси» уже около месяца.

В своей публикации, среди прочего, Рис Джеймс пожелал удачи футболистам сборной Англии и отметил, что скоро вернётся в строй.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре стартует в воскресенье, 20 ноября. Сборная Англии выступит в одной группе с национальными командами США, Уэльса и Ирана.