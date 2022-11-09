​Клуб АПЛ может подписать Карраско

Вингер «Атлетико» Янник Карраско может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Sport Witness, интерес к 29-летнему бельгийцу проявляет «Ньюкасл».

Отмечается, что мадридский клуб будет готов продать Карраско при поступлении правильного предложения. «Матрасникам» в зимнее трансферное окно нужно пополнить бюджет по причине раннего вылета из еврокубков.

Янник Карраско в сезоне 2022/2023 провёл 18 матчей. В них бельгиец записал на свой счёт два гола и два результативных паса на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Янника Карраско в 30 миллионов евро.