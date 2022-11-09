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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Это разочарование»: Артета отреагировал на непопадание Габриэля в заявку сборной Бразилии

09 Ноября 2022 • 14:41 Комментировать

Защитник «Арсенала» Габриэль не попал в итоговую заявку сборной Бразилии на чемпионат мира, который стартует 20 ноября в Катаре. Комментарий на этот счёт дал рулевой «канониров» Микель Артета.

«Для Габи это разочарование. Но когда вы посмотрите на состав сборной Бразилии, и на опыт их игроков на этой позиции, вы должны понимать это [выбор тренера].

Габи должен быть готов к моменту, когда состав сборной будут выбирать в следующий раз. Ему нужно прогрессировать», - сказал Артета клубной пресс-службе «Арсенала».  

Сборная Бразилии на групповой стадии чемпионата мира сыграет с национальными командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Арсенал Лондон Микель Артета Габриэль Магальянс
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