​«Это разочарование»: Артета отреагировал на непопадание Габриэля в заявку сборной Бразилии

Защитник «Арсенала» Габриэль не попал в итоговую заявку сборной Бразилии на чемпионат мира, который стартует 20 ноября в Катаре. Комментарий на этот счёт дал рулевой «канониров» Микель Артета.

«Для Габи это разочарование. Но когда вы посмотрите на состав сборной Бразилии, и на опыт их игроков на этой позиции, вы должны понимать это [выбор тренера].

Габи должен быть готов к моменту, когда состав сборной будут выбирать в следующий раз. Ему нужно прогрессировать», - сказал Артета клубной пресс-службе «Арсенала».

Сборная Бразилии на групповой стадии чемпионата мира сыграет с национальными командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.