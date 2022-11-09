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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Один из грандов АПЛ отказался от трансфера Беллингема

09 Ноября 2022 • 12:24 Комментировать

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение отказаться от борьбы за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации журналистов AS, манкунианцы поменяли свои трансферные цели. «Красные дьяволы» решили сконцентрировать все внимание на поиске нового нападающего, который заменит португальца Криштиану Роналду.

Таким образом, в списке претендентов на Беллингема остались мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

В этом сезоне 19-летний Джуд забил три гола и отдал ассист в 14 матчах Бундеслиги. Трансферный ценник полузащитника – 90 миллионов евро. Контракт англичанина с дортмундцами рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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