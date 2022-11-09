Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Канчельскис отреагировал на продажу «Ливерпуля»

09 Ноября 2022 • 11:28 Комментировать

Экс-нападающий сборной России и «МЮ» Андрей Канчельскис с юмором отреагировал на новость о том, что «Ливерпуль» выставлен на продажу.

«Если бы была возможность купить «Ливерпуль», не купил бы, потому что я играл в «Манчестер Юнайтед». Я лучше бы «Эвертон» купил», - приводит слова бывшего футболиста издание «Спорт-экспресс».

Ранее появилась информация, что новыми владельцами клуба из Ливерпуля могут стать дубайские инвесторы. Сумма сделки оценивается в 4,9 миллиарда евро.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги «Ливерпуль» располагается лишь на восьмом месте в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Андрей Канчельскис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
13:12 · Англия. Премьер-лига
Каземиро высказался о противостоянии с «Барселоной» в Лиге Европы
12:24 · Англия. Премьер-лига
Один из грандов АПЛ отказался от трансфера Беллингема
11:28 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис отреагировал на продажу «Ливерпуля»
10:54 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Ливерпуль» поборются за африканского нападающего
10:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелен на трансфер забивного форварда «Баварии» 3
10:33 · Англия. Премьер-лига
Заха хочет перейти в «Барселону»
10:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл конкурента Роналду
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» решить отправить в аренду одного из нападающих
10:08 · Англия. Премьер-лига
Конор Макгрегор может купить «Ливерпуль» 3
10:03 · Англия. Премьер-лига
Зинченко лоббирует трансфер звёздного украинца в «Арсенал»
09:19 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» запланировал трансфер защитника, но есть преграда
08:20 · Англия. Премьер-лига
Клопп назвал футболиста, о несостоявшемся трансфере которого он жалеет больше всего
07:39 · Англия. Премьер-лига
Известно, кто станет новым владельцем «Ливерпуля»
08 Ноября
20:59 · Англия. Кубок лиги
«Ноттингем Форест» - «Тоттенхэм»: прогноз на матч Кубка лиги – 9 ноября 2022
20:50 · Англия. Кубок лиги
​«Манчестер Сити» - «Челси»: прогноз на матч Кубка лиги – 9 ноября 2022
Все новости
Рекомендуем