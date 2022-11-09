Канчельскис отреагировал на продажу «Ливерпуля»

Экс-нападающий сборной России и «МЮ» Андрей Канчельскис с юмором отреагировал на новость о том, что «Ливерпуль» выставлен на продажу.

«Если бы была возможность купить «Ливерпуль», не купил бы, потому что я играл в «Манчестер Юнайтед». Я лучше бы «Эвертон» купил», - приводит слова бывшего футболиста издание «Спорт-экспресс».

Ранее появилась информация, что новыми владельцами клуба из Ливерпуля могут стать дубайские инвесторы. Сумма сделки оценивается в 4,9 миллиарда евро.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги «Ливерпуль» располагается лишь на восьмом месте в турнирной таблице.