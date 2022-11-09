Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» и «Ливерпуль» поборются за африканского нападающего

09 Ноября 2022 • 10:54 Комментировать

Перспективный форвард Иссахаку Фатав, правами на которого владеет лиссабонский «Спортинг», пользуется спросом среди клубов Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты O Jogo.

По сведениям источника, заинтересованность в подписании 18-летнего футболиста проявляют сразу три клуба. Речь идет о «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуле» и «Эвертоне». Скауты «ирисок» недавно летали в Португалию, чтобы воочию понаблюдать за игрой Фатава.

Ганский нападающий выступает за «Спортинг» с июля нынешнего года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в три миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Иссахаку Фатав
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
11:28 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис отреагировал на продажу «Ливерпуля»
10:54 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Ливерпуль» поборются за африканского нападающего
10:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелен на трансфер забивного форварда «Баварии»
10:33 · Англия. Премьер-лига
Заха хочет перейти в «Барселону»
10:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл конкурента Роналду
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» решить отправить в аренду одного из нападающих
10:08 · Англия. Премьер-лига
Конор Макгрегор может купить «Ливерпуль» 3
10:03 · Англия. Премьер-лига
Зинченко лоббирует трансфер звёздного украинца в «Арсенал»
09:19 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» запланировал трансфер защитника, но есть преграда
08:20 · Англия. Премьер-лига
Клопп назвал футболиста, о несостоявшемся трансфере которого он жалеет больше всего
07:39 · Англия. Премьер-лига
Известно, кто станет новым владельцем «Ливерпуля»
08 Ноября
20:59 · Англия. Кубок лиги
«Ноттингем Форест» - «Тоттенхэм»: прогноз на матч Кубка лиги – 9 ноября 2022
20:50 · Англия. Кубок лиги
​«Манчестер Сити» - «Челси»: прогноз на матч Кубка лиги – 9 ноября 2022
20:43 · Англия. Премьер-лига
Поттер оценил шансы Джеймса поехать на ЧМ-2022
20:28 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» - «Дерби»: прогноз на матч Кубка лиги – 9 ноября 2022
Все новости
Рекомендуем