«МЮ» и «Ливерпуль» поборются за африканского нападающего

Перспективный форвард Иссахаку Фатав, правами на которого владеет лиссабонский «Спортинг», пользуется спросом среди клубов Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты O Jogo.

По сведениям источника, заинтересованность в подписании 18-летнего футболиста проявляют сразу три клуба. Речь идет о «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуле» и «Эвертоне». Скауты «ирисок» недавно летали в Португалию, чтобы воочию понаблюдать за игрой Фатава.

Ганский нападающий выступает за «Спортинг» с июля нынешнего года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в три миллиона евро.