«Манчестер Юнайтед» нацелен на трансфер забивного форварда «Баварии»

Центральный нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг, успешно выступающий в нынешнем сезоне за мюнхенский гранд, продолжает оставаться трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

Согласно информации Tribal Football, руководство манкунианского гранда попытается осуществить переход 33-летнего камерунского бомбардира в январское трансферное окно. Рыночная стоимость африканца оценивается в три миллиона евро, а его контракт с чемпионом Бундеслиги истекает по окончании текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Чупо-Мотинг принял участие в девяти матчах, отметившись пятью голами и двумя ассистами.