Заха хочет перейти в «Барселону»

Ведущий нападающий лондонского «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха хочет покинуть Туманный Альбион и продолжить карьеру на Пиренеях. Как стало известно журналистам Tribal Football, ивуарийский форвард заинтересован в трансфере в каталонскую «Барселону». Он хочет пополнить ряды «сине-гранатовых» летом на правах свободного агента.

Ранее в прессе сообщалось, что руководство «Барселоны» также заинтересовано в подписании Заха. Таким образом, сделка вполне вероятна.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 29-летний африканец провел 12 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.