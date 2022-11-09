«Манчестер Юнайтед» нашёл конкурента Роналду

Форвард Бен Бреретон, который является игроком «Блэкберна», может покинуть Чемпионшип и пойти на серьезное повышение по карьерной лестнице. По информации портала Goal.com, в услугах футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В борьбе за Бреретона также готовы поучаствовать бирмингемская «Астон Вилла», лондонские «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас», а также «Вулверхэмптон».

В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа Бреретон провел 20 поединков, в которых отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Трансферная стоимость 23-летнего форварда оценивается в 16 миллионов евро.