«Арсенал» решить отправить в аренду одного из нападающих

Лондонский «Арсенал» собирается временно расстаться с нападающим Маркиньосом. Как информирует London Evening Standard, «канониры» планируют отправить футболиста в аренду, где бы он получал стабильную игровую практику. В нынешнем сезоне 19-летний бразильский форвард принял участие всего в одном поединке Английской премьер-лиги.

Маркиньос перешел в лондонский клуб из «Сан-Паулу» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 3,5 миллиона евро. Между футболистом и «канонирами» было подписано долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до завершения сезона-2026/2027.