Конор Макгрегор может купить «Ливерпуль»

Звездный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, который выступает в промоушене UFC, заявил о готовности приобрести английский футбольный клуб «Ливерпуль». Об этом ирландский спортсмен написал в своих социальных сетях.

«С радостью купил бы этот клуб. Я запросил информацию об этом, как только услышал, что «Ливерпуль» выставлен на продажу. Какой поворот событий!» - говорится в публикации Макгрегора в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что приобрести ливерпульский топ-клуб собираются инвесторы из Дубая. Сумма потенциальной сделки оценивается в 4,9 миллиарда евро.