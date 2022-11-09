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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конор Макгрегор может купить «Ливерпуль»

09 Ноября 2022 • 10:08 Комментировать (3)

Звездный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, который выступает в промоушене UFC, заявил о готовности приобрести английский футбольный клуб «Ливерпуль». Об этом ирландский спортсмен написал в своих социальных сетях.

«С радостью купил бы этот клуб. Я запросил информацию об этом, как только услышал, что «Ливерпуль» выставлен на продажу. Какой поворот событий!» - говорится в публикации Макгрегора в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что приобрести ливерпульский топ-клуб собираются инвесторы из Дубая. Сумма потенциальной сделки оценивается в 4,9 миллиарда евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Конор МакГрегор
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Комментарии (3)
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overkill666
09 Ноября 2022 в 10:31
откуда у него бабло такое... неужели вискаря напродавал? )
Misha_diablo_football
09 Ноября 2022 в 10:34
20-30 % от себя 70-80% в кредит можно оформить...
overkill666
09 Ноября 2022 в 10:35
и зачем такое, мягко говоря, сомнительное предприятие? )
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