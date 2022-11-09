Зинченко лоббирует трансфер звёздного украинца в «Арсенал»

Защитник сборной Украины Александр Зинченко, ныне выступающий в составе лондонского «Арсенала», лоббирует переход соотечественника Михаила Мудрика в стан «канониоров», рапортует портал Goal.com.

По данным источника, Зинченко общался по этому поводу с руководством лондонского клуба. Александр дал положительные рекомендации относительно футболиста «Шахтёра».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Арсенал» может предложить за Мудрика порядка 60 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Михаил принял участие в 14 поединках за «горняков», в которых отметился семью забитыми мячами и семью голевыми передачами.