«МЮ» запланировал трансфер защитника, но есть преграда

В «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании нового футболиста на место правого защитника. Об этом рапортуют журналисты The Telegraph.

Источник сообщает, что этот трансфер будет возможен только в случае расставания с Аароном Уан-Биссакой. Манкунианцы готовы к переговорам по трансферу этого футболиста. Ранее заинтересованность в его услугах проявляли «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас».

В нынешнем сезоне 24-летний защитник редко выходит на поле в составе «красных дьяволов». В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Уан-Биссака принял участие всего в одном поединке.