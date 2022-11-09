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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» запланировал трансфер защитника, но есть преграда

09 Ноября 2022 • 09:19 Комментировать

В «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании нового футболиста на место правого защитника. Об этом рапортуют журналисты The Telegraph.

Источник сообщает, что этот трансфер будет возможен только в случае расставания с Аароном Уан-Биссакой. Манкунианцы готовы к переговорам по трансферу этого футболиста. Ранее заинтересованность в его услугах проявляли «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас».

В нынешнем сезоне 24-летний защитник редко выходит на поле в составе «красных дьяволов». В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Уан-Биссака принял участие всего в одном поединке.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Аарон Уан-Биссака
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