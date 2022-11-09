Клопп назвал футболиста, о несостоявшемся трансфере которого он жалеет больше всего

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, о каком несостоявшемся трансфере он жалеет больше всего.

«Одной из самый главных моих ошибок было то, что я упустил Сон Хынмина. Это потрясающий футболист. Сон – игрок с большой буквы, у него высочайший уровень. Его можно включить в число лучших нападающих мирового футбола», - передает слова немецкого специалиста таблоид Daily Express.

30-летний корейский форвард защищает цвета «Тоттенхэма» с августа 2015 года. Его контракт с лондонцами рассчитан до окончания сезона-2024/2025.

В текущем розыгрыше АПЛ Сон забил три гола и отдал два ассиста в 13 поединках.