Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Известно, кто станет новым владельцем «Ливерпуля»

09 Ноября 2022 • 07:39 Комментировать

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» может в ближайшем будущем обрести нового владельца. По сообщениям таблоида The Mirror, заинтересованность в покупке мрсисайдского гранда проявляет Dubai International Capital.

Согласно сведениям источника, сумма сделки составит порядка 4,9 миллиарда евро. Отмечается, что дубайские инвесторы хотели купить «Ливерпуль» еще в 2007 году, однако тогда сделка не состоялась.

В настоящий момент владельцем «красных» является американский бизнесмен Джон Генри. Он владеет клубом с 2010 года. При нем команда выиграла АПЛ и Лигу чемпионов УЕФА.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
09:19 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» запланировал трансфер защитника, но есть преграда
08:20 · Англия. Премьер-лига
Клопп назвал футболиста, о несостоявшемся трансфере которого он жалеет больше всего
07:39 · Англия. Премьер-лига
Известно, кто станет новым владельцем «Ливерпуля»
08 Ноября
20:59 · Англия. Кубок лиги
«Ноттингем Форест» - «Тоттенхэм»: прогноз на матч Кубка лиги – 9 ноября 2022
20:50 · Англия. Кубок лиги
​«Манчестер Сити» - «Челси»: прогноз на матч Кубка лиги – 9 ноября 2022
20:43 · Англия. Премьер-лига
Поттер оценил шансы Джеймса поехать на ЧМ-2022
20:28 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» - «Дерби»: прогноз на матч Кубка лиги – 9 ноября 2022
20:17 · Англия. Кубок лиги
​«Арсенал» - «Брайтон»: прогноз на матч Кубка лиги – 9 ноября 2022
19:26 · Россия. Премьер-лига
​«Челси» прервал обсуждение трансфера Захаряна с «Динамо»
18:55 · Англия. Премьер-лига
​Врач сборной Бразилии высказался о состоянии Антони
18:48 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола рассказал о состоянии Холанна
17:36 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Мы не собираемся подписывать игроков в январе»
17:32 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрока АПЛ подозревают в пьяном вождении – его авто врезалось в витрину магазина
17:12 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола может остаться в «Манчестер Сити» ещё на два сезона
16:58 · Англия. Премьер-лига
​АПЛ утвердила даты следующего сезона
Все новости
Рекомендуем