Известно, кто станет новым владельцем «Ливерпуля»

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» может в ближайшем будущем обрести нового владельца. По сообщениям таблоида The Mirror, заинтересованность в покупке мрсисайдского гранда проявляет Dubai International Capital.

Согласно сведениям источника, сумма сделки составит порядка 4,9 миллиарда евро. Отмечается, что дубайские инвесторы хотели купить «Ливерпуль» еще в 2007 году, однако тогда сделка не состоялась.

В настоящий момент владельцем «красных» является американский бизнесмен Джон Генри. Он владеет клубом с 2010 года. При нем команда выиграла АПЛ и Лигу чемпионов УЕФА.