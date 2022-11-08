​Врач сборной Бразилии высказался о состоянии Антони

Вингер Антони пропустил три последних матча «Манчестер Юнайтед». Несмотря на этот факт, футболист попал в итоговую заявку сборной Бразилии на чемпионат мира.

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар высказался о состоянии футболиста.

«У Антони была небольшая проблема с мышцами-сгибателями правого бедра. Он восстанавливается. Мы на связи с медиками клуба. У него есть время для восстановления к чемпионату мира. Но всё будет зависеть от новой недели. Мы будем общаться каждый день.

Я говорил с Антони утром. Ему лучше, но возвращаться на поле рано. Он ещё не тренируется с командой», - слова Ласмара приводит Goal.com.