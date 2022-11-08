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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Врач сборной Бразилии высказался о состоянии Антони

08 Ноября 2022 • 18:55 Комментировать

Вингер Антони пропустил три последних матча «Манчестер Юнайтед». Несмотря на этот факт, футболист попал в итоговую заявку сборной Бразилии на чемпионат мира.

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар высказался о состоянии футболиста.

«У Антони была небольшая проблема с мышцами-сгибателями правого бедра. Он восстанавливается. Мы на связи с медиками клуба. У него есть время для восстановления к чемпионату мира. Но всё будет зависеть от новой недели. Мы будем общаться каждый день.

Я говорил с Антони утром. Ему лучше, но возвращаться на поле рано. Он ещё не тренируется с командой», - слова Ласмара приводит Goal.com.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Бразилии Антони Родриго Ласмар
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