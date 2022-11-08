​Гвардиола рассказал о состоянии Холанна

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о состоянии главного форварда команды Эрлинга Холанна.

Напомним, что в последнем матче против «Фулхэма» Холанн вышел лишь на замену, пропустив перед этим два поединка.

«Он всё ещё не идеален. Завтра посмотрим. Главное, что нет перелома. Просто связки немного повреждены. Сейчас его состояние не идеально. Посмотрим, что будет через неделю, через 10 дней. Если всё будет хорошо, он сыграет за сборную Норвегии. Для футболистов это так важно», - высказался Гвардиола на пресс-конференции.

В среду, 9 ноября, «Манчестер Сити» сыграет против «Челси» в Кубке лиги.