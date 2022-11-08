​Гвардиола: «Мы не собираемся подписывать игроков в январе»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу планов клуба на трансферную зиму.

«Мы не собираемся подписывать игроков в январе. Мы довольны тем составом, который у нас есть. До конца сезона он останется прежним», - рассказал Гвардиола журналистам на пресс-конференции.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. От лидирующего «Арсенала» команда Хосепа Гвардиолы отстаёт на два зачётных балла.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 9 ноября – против «Челси» в третьем раунде Кубка английской лиги.