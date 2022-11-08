Экс-игрока АПЛ подозревают в пьяном вождении – его авто врезалось в витрину магазина

Бывший футболист Английской премьер-лиги подозревается в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказывает Teesside Live. При этом имя футболиста не раскрывается – сказано лишь, что подозреваемому 37 лет.

В прошлую пятницу чёрный автомобиль Land Rover врезался в витрину магазина. 37-летний мужчина был задержан, а позже ему сообщили о подозрении. В настоящий момент водитель находится на свободе под залогом. Разбирательство будет продолжаться.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, но магазину был нанесён существенный ущерб.