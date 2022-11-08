«Манчестер Сити» хочет сохранить на тренерском мостике Хосепа Гвардиолу. Испанскому специалисту, возглавляющему команду уже седьмой сезон, будет предложен трудовой договор до средины 2025 года. При этом 90min располагает информацией о том, что Гвардиола на каком-то этапе своей карьеры хотел бы поработать в США. По данным источника, руководители холдинга City Football Group дали тренеру понять, что он сможет принять «Нью-Йорк Сити» при желании. Более того, в «Манчестер Сити» уже думают о жизни без Гвардиолы.

Отмечается, что в качестве преемника для Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» рассматривает Микеля Артету. В настоящий момент под руководством Артеты «Арсенал» лидирует в Премьер-лиге. Ранее этот специалист входил в тренерский штаб Гвардиолы.