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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Сити» выбрал преемника для Гвардиолы слухи

08 Ноября 2022 • 17:24 Комментировать (2)

«Манчестер Сити» хочет сохранить на тренерском мостике Хосепа Гвардиолу. Испанскому специалисту, возглавляющему команду уже седьмой сезон, будет предложен трудовой договор до средины 2025 года. При этом 90min располагает информацией о том, что Гвардиола на каком-то этапе своей карьеры хотел бы поработать в США. По данным источника, руководители холдинга City Football Group дали тренеру понять, что он сможет принять «Нью-Йорк Сити» при желании. Более того, в «Манчестер Сити» уже думают о жизни без Гвардиолы.

Отмечается, что в качестве преемника для Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» рассматривает Микеля Артету. В настоящий момент под руководством Артеты «Арсенал» лидирует в Премьер-лиге. Ранее этот специалист входил в тренерский штаб Гвардиолы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола Микель Артета Нью-Йорк Сити
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Комментарии (2)
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One Live
08 Ноября 2022 в 18:12
Пепка понял, что ЛЧ не выиграть и решил свалить тупо за баблом)
ингерман
08 Ноября 2022 в 17:36
ай нормуль планы.. главнае штобы пепка в путалону не вернувся.. )))
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