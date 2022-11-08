​Гвардиола может остаться в «Манчестер Сити» ещё на два сезона

«Манчестер Сити» хочет сохранить Хосепа Гвардиолу на должности главного тренера. Как сообщает 90min, между клубом и представителями испанского специалиста уже были некоторые обсуждения, по итогам которых у «горожан» есть уверенность в продолжении сотрудничества. Речь идёт о контракте ещё на два года – до конца сезона 2024/2025. Боссы «Манчестер Сити» хотят закрыть вопрос до конца текущего календарного года.

Хосеп Гвардиола принял «Манчестер Сити» перед сезоном 2016/2017. С тех пор «горожане» завоевали множество трофеев на внутренней арене. Что касается Лиги чемпионов, то лучшим результатом «Манчестер Сити» остаётся выход в финал.