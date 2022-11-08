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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​АПЛ утвердила даты следующего сезона

08 Ноября 2022 • 16:58 Комментировать

На официальном сайте Английской премьер-лиги была опубликована информация о датах следующего сезона. Он начнётся в субботу, 12 августа, а завершится в воскресенье, 19 мая. Матчи последнего тура по обыкновению начнутся в одно время.

АПЛ отмечает, что расписание чемпионата со следующего сезона вернётся в нормальное русло. В последние три года расписание нарушалось из-за влияния пандемии коронавируса и проведения чемпионата мира в Катаре.

34 из 38 туров следующего чемпионата Англии пройдут на выходных. Три тура состоятся среди недели, а ещё один тур – в праздничные дни.

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Апл
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