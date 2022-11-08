Летом полузащитник Жоржиньо может обрести статус свободного агента в связи с истечением срока контракта с «Челси». Судя по словам агента, игрок не прочь остаться в Лондоне, но его требования по зарплате не устраивают «пенсионеров».

Как сообщает испанский Sport, активная борьба за Жоржиньо разгорится между «Ювентусом» и «Барселоной». При этом туринцы имеют более высокие шансы заполучить итальянца, поскольку они могут предложить игроку более высокую зарплату.

В сезоне 2022/2023 Жоржиньо провёл за «Челси» 18 матчей. В них итальянский полузащитник записал на свой счёт три гола.