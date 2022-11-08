​«Райола сказал: «Даже своей собаке не позволю подписать этот контракт» - воспоминания Погба из Манчестера

Полузащитник Поль Погба вспомнил, как в своё время, будучи игроком молодёжки «Манчестер Юнайтед», он мог продлить контракт с клубом.

«Когда я был молод, в «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон хотел, чтобы я подписал новый контракт. Когда Мино прибыл, он посмотрел на контракт и сказал: «Даже своей собаке не позволю подписать этот контракт. Поль, вставай и пошли», - воспоминания Погба приводит на своих страницах Football Italia.

В настоящий момент Поль Погба является игроком туринского «Ювентуса». В сезоне 2022/2023 француз на поле ещё не появлялся из-за травмы. Погба не выступит за сборную Франции на чемпионате мира.

Стоит сказать, что агент Мино Райола ушёл из жизни в апреле текущего года.