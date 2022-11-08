«Манчестер Сити» принял решение по Гвардиоле

Журналисты портала 90min утверждает, что руководство «Манчестер Сити» планирует провести переговоры с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой на предмет пролонгации сотрудничества. В стане «горожан» довольный работой испанца и не хотят расставаться с ним. До конца 2022 года клуб предложит ему новый контракт.

Напомним, что Гвардиола занял пост наставника «Манчестер Сити» шесть лет назад. Под его руководством команда четыре раза становилась чемпионом Английской премьер-лиги. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает по окончании сезона-2022/2023.